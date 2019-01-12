В протестах «желтых жилетов» во Франции приняли участие более 80 тыс. человек

По данным префектуры полиции Парижа, число участников манифестаций «желтых жилетов» во Франции в девятый общенациональный день протеста достигло 84 тыс. человек.

Манифестации прошли в крупнейших городах Франции – Париже, Марселе, Страсбурге, Лионе, Лилле, Тулузе и Бордо, в некоторых из них протесты сопровождались ожесточенными столкновениями манифестантов с полицией, передает ТАСС.

Масштабные акции состоялись и в некоторых менее крупных городах. Так, более 6 тыс. человек участвовали в шествии и митинге в Бурже, в центральной части Франции. Столкновения с полицией продолжались там и поздно вечером.

По данным полиции, в девятый общенациональный день протеста во Франции были задержаны 240 человек, 156 из них – в Париже. Задержанным вменяется неповиновение и нападение на представителей власти, а также «перевозка предметов, которые могут служить оружием».

В Париже полиция организовала задержания еще рано утром, начав с вокзалов и остановок междугородних автобусов, после чего людей стали задерживать в районе Триумфальной арки, где завершился маршрут колонны «желтых жилетов». Там вспыхнули столкновения с полицией, которые продолжались более трех часов, причем стражи порядка активно применяли против демонстрантов слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Крупные стычки с полицией продолжаются у мэрии города Бордо, где в манифестациях участвуют более 7 тыс. человек. Также полиции не удается вытеснить несколько сотен манифестантов из центральной части города Бурж (в 200 км к югу от Парижа).

В городе Сен-Брие, на западе Франции, прошла манифестация 2,3 тыс. бретонцев, съехавшихся со всего региона. Полиции пришлось использовать гранаты со слезоточивым газом и водометы, чтобы помешать манифестантам штурмом взять здание местной префектуры.

Напомним, в прошлую субботу к протестам «желтых жилетов» во Франции присоединилось 50 тыс. человек. После этого власти страны пригрозили манифестантам «ультражесткостью».