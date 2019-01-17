Швейцарский суд отменил обеспечительные меры на акции компаний «Северного потока»

Суд в Швейцарии отменил наложение обеспечительных мер на акции компаний-операторов российских газопроводов Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, сообщает Газпром.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, в ноябре швейцарский суд временно наложил обеспечительные меры, запретив Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать выплаты Газпрому по требованию украинского Нафтогаза. Все средства от компаний, предназначенных Газпрому, постановлялось переводить швейцарским приставам.