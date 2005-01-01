Учитель из Тольятти объяснила, почему ударила школьницу

Учитель биологии из школы в Тольятти, ударившая на уроке ученицу, рассказала об инциденте, заявив, что школьница спровоцировала ее на агрессию.

Она признала, что не вправе была так вести себя со школьницей. По ее словам, на протяжении многих уроков школьница вела себя плохо, мешала учителю и другим ученикам, сообщает РЕН-ТВ.

«Я полагаю так, что ребенок просто провоцировал учителя для того, чтобы вывести учителя из себя. … Но здесь уже, наверное, сдали нервы, потому что на протяжении ряда уроков данный ребенок постоянно отвлекалась, постоянно разговаривала, мешала остальным ребятам, привлекала к себе внимание всего класса, пыталась обратить внимание учителя», – сказала учительница.

Она добавила, что «педагог все равно должен оставаться педагогом».

В среду в Сети появилась видеозапись конфликта между школьницей и завучем одной из школ в Тольятти, в ходе которого женщина во время урока ударила ребенка по лицу. После этого завуча отстранили за удар ребенка по лицу.