Учитель из Тольятти объяснила, почему ударила школьницу

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17 января, четверг  |  Последнее обновление — 16:16  |  vz.ru
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Кому под силу воссоздать советский «Руслан»

Россия и Украина продолжают мечтать об общем детище – самолетах Ан-124 Фото: Сергей Старостенко/РИА Новости
Евромайдан разрушил авиационную кооперацию России и Украины. Детищем такого союза, в частности, был самый большой в мире серийный самолет Ан-124 «Руслан». Теперь и Россия, и Украина заявляют о планах самостоятельно, без партнера воссоздать этот лайнер. Могут ли бывшие партнеры действительно обойтись друг без друга или заявляемые намерения – пустое бахвальство?  Подробности...
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Чем разброд и шатания на Западе выгодны России

В своих проблемах Тереза Мэй не может винить Владимира Путина Фото: BALLESTEROS/EPA/ТАСС
Фактический срыв Брекзита стал поводом для утверждений, что это выгодно России – так же как и продолжающийся внутриполитический кризис в США. «Бальзам на душу Путина» – так говорят об этом на CNN. Действительно ли России выгоден кризис в англосаксонских странах и шире, на Западе в целом? Подробности...
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«Аэрофлот» настигло проклятие «Победы»

Фото: Филиппов Алексей/ТАСС
Авиакомпания «Аэрофлот» с начала 2019 года стала фигурантом ряда скандалов. Новогодние праздники – непростой период для авиакомпаний и аэропортов, нагрузка возрастает в разы. Пройти этот период без ущерба для пассажиров и потерь для репутации перевозчиков сложно, и похоже, что «Аэрофлоту» это опять не удалось. Подробности...
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Откуда в Сербии возник ваххабит, готовивший покушение на Путина

Сербия принимает все меры безопасности накануне визита в Белград президента РоссииФото: Marko Djurica/Reuters
Крайне важное для безопасности президента России событие произошло в Сербии. Незадолго до визита Владимира Путина в Белград местные службы безопасности задержали человека, который, как заявляется, готовил покушение на российского лидера. Что это за человек и действительно ли он мог представлять угрозу для президента России? Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Русским нельзя бросать своих

Андрей Бабицкий, журналист
Большую часть приговоренных к депортации на Украину удалось отвоевать. Но даже одна человеческая жизнь, прокрученная в бюрократической мясорубке, – это слишком много. И это веский повод для злорадства наших врагов. Подробности...
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Как Минздрав гидру курения победил

Сергей Лукьяненко, писатель
Во всем мире, от демократических Европ и до тоталитарных Азий, в аэропортах есть курилки. У нас их нет и не будет. Мы не Европа и не Азия, не Антарктида. Мы всегда идем своим путем, а Минздрав ведет нас. Подробности...
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Пора просыпаться от летаргического сна

Антон Любич, экономист
Все ждут, когда «станет как раньше». А так уже не будет. Ибо «в одну реку нельзя войти дважды». Об этом еще Гераклит предупреждал. Но он был не «технократом», поэтому и мысли его нынче не в моде. Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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        Преодолён ли конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          Учитель из Тольятти объяснила, почему ударила школьницу

             17 января 2019, 15:04
          Фото: кадр из видео
          Текст: Сергей Гурьянов

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          Учитель биологии из школы в Тольятти, ударившая на уроке ученицу, рассказала об инциденте, заявив, что школьница спровоцировала ее на агрессию.

          Она признала, что не вправе была так вести себя со школьницей. По ее словам, на протяжении многих уроков школьница вела себя плохо, мешала учителю и другим ученикам, сообщает РЕН-ТВ.

          «Я полагаю так, что ребенок просто провоцировал учителя для того, чтобы вывести учителя из себя. … Но здесь уже, наверное, сдали нервы, потому что на протяжении ряда уроков данный ребенок постоянно отвлекалась, постоянно разговаривала, мешала остальным ребятам, привлекала к себе внимание всего класса, пыталась обратить внимание учителя», – сказала учительница.

          Она добавила, что «педагог все равно должен оставаться педагогом».

          В среду в Сети появилась видеозапись конфликта между школьницей и завучем одной из школ в Тольятти, в ходе которого женщина во время урока ударила ребенка по лицу. После этого завуча отстранили за удар ребенка по лицу.


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