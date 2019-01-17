Ударившего ребенка тольяттинского завуча отстранили от работы

Завуча школы № 93 Тольятти, ударившую пятиклассницу по лицу, отстранили от работы, сообщили в мэрии.

«При любых обстоятельствах действия педагога в администрации образовательного учреждения и департаменте образования считают недопустимыми», – цитирует «Ридус» сообщение мэрии.

В администрации города добавили, что для обсуждения инцидента в школе прошло совещание с участием учителей, родителей и представителей городского департамента образования.

В среду в Сети появилась видеозапись конфликта между школьницей и завучем одной из школ в Тольятти, в ходе которого женщина во время урока ударила ребенка по лицу.