Российский сухогруз арестован в Британии

Сухогруз «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства арестован в Великобритании за долги судовладельца, сообщил координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов.

«Судно арестовано за имеющиеся долги судовладельца», – сказал Фишов, передает ТАСС.

В декабре судно, следовавшее из Нидерландов, село на мель у порта Фалмут и получило повреждение топливного бака. Позже сухогруз сняли с мели, он встало на рейде порта. До выхода к Великобритании сухогруз долго не мог выйти из Нидерландов из-за коммерческих споров судовладельца с контрагентами.

По данным Фишова, всего за границей находятся девять судов Мурманского морского пароходства, часть из них арестованы. В частности, в Испании задержано принадлежащее ММП судно «Заполярье», в Дании – теплоход «Новая Земля», в Кот-д’Ивуаре – теплоход «Виктор Ткачев», в США – теплоход «Поморье».