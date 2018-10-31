На застрявшем в США из-за виз российском теплоходе умер матрос

Матрос умер на судне «Поморье», находящемся в Соединенных Штатах, судно принадлежит ОАО «Мурманское морское пароходство» (ММП), об инциденте рассказали представители компании.

«Матрос прибыл на «Поморье» в начале октября, когда на судне сменилась смена. Причина смерти еще не установлена», – рассказали в ММП, передает РИА «Новости».

В сентябре сообщалось, что экипаж теплохода не мог вернуться в Россию из-за задержки выдачи американских виз. Само судно находится в порту Нового Орлеана с мая текущего года из-за невыплат компанией долгов.

Затем экипаж все-таки получил визы, однако для того, чтобы отпустить моряков, ММП должна была обеспечить каждого моряка сопровождающим.

Кроме «Поморья», в зарубежных портах оставались еще несколько других судов компании: в Испании, Дании и других странах.