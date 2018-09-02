Задержанный в Дании российский теплоход отпустили в Мурманск

Теплоход «Новая Земля» Мурманского морского пароходства, арестованный у мыса Скаген на севере Дании, готовится к переходу в порт Мурманска, сообщила пресс-служба ОАО «ММП».

«Теплоход «Новая Земля» находится на рейде порта Скаген (Дания) и готовится к переходу в порт Мурманск для выполнения рейсового задания, в том числе для смены экипажа. На борту судна 19 членов экипажа», – приводит ТАСС сообщение ОАО «ММП».

Отмечается, что экипаж обеспечен продуктами питания и всем необходимым. Никакой грозы жизни и здоровью морякам и окружающей среде нет.

Представители пароходства заявили, что «ситуация находится под контролем», и попросили не нагнетать обстановку искусственно.

«Текущая ситуация находится под контролем, все вопросы решаются в рабочем порядке», – заверили в Мурманском морском пароходстве.

Ранее сообщалось, что у мыса Скаген арестовали судно «Новая Земля» Мурманского морского пароходства. На борту было 19 граждан России. Как отмечалось, их дальнейшая судьба неизвестна.