Судно с 19 россиянами арестовано в Дании

У мыса Скаген арестовали судно «Новая Земля» Мурманского морского пароходства, сообщил координатор Международной федерации транспортников в России Сергей Фишов.

Он сообщил, что на борту судна находятся 19 граждан России. Их дальнейшая судьба неизвестна, «как и многих других моряков компании», так как за рубежом уже арестовывали суда ММП, передает ТАСС.

Так, у берегов испанского Сеута на побережье Марокко в июле арестовали «Заполярье». Кроме того, было арестовано судно «Северная Земля». За 1,5 месяца удалось репатриировать лишь шесть моряков.

Фишов пояснил, что указал только на трудовые конфликты, в которых задействована федерация. По его словам, из-за судовладельца «в плачевном положении» оказались не менее 80 россиян. При этом ММП на контакт идет «неохотно», чаще просто «игнорирует запросы о планах по выходу из кризисной ситуации».