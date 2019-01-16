Умер капитан застрявшего в Африке судна «Виктор Ткачев»

Капитан судна Мурманского морского пароходства (ММП) «Виктор Ткачев», остающегося в Африке из-за коммерческих проблем судовладельца, умер, сообщили в ММП.

«16 января 2019 года скончался капитан теплохода «Виктор Ткачев», находящегося в порту Абиджан (Африка)», – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ММП.

В компании уточнили, что несколько дней назад капитан почувствовал недомогание. После оказания медицинской помощи его состояние улучшилось. Затем компании стало известно об ухудшении его состояния. Была организована срочная доставка мужчины в медучреждение, но по дороге он умер.

Причина смерти пока не установлена.

«Окончательный диагноз будет установлен медицинской экспертизой», – отметили в ММП.

Источник агентства сообщил, что еще как минимум двое членов экипажа чувствуют недомогание.

«Виктор Ткачев» более полугода не может покинуть иностранный порт из-за коммерческих споров судовладельца.

Всего за рубежом находятся семь арестованных судов ММП. В частности, в Испании задержано принадлежащее ММП судно «Заполярье», в Дании – теплоход «Новая Земля».

В октябре на судне «Поморье» ММП, находящемся в Соединенных Штатах, умер матрос.