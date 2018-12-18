Посольство установило связь с севшим на мель у берегов Британии российским судном

Пресс-служба сообщила, что посольству России удалось установить связь с капитаном российского судна «Кузьма Минин», который сел на мель берегов Великобритании.

«Посольство установило связь с капитаном судна «Кузьма Минин». В настоящее время совместно с британскими компетентными службами проходит спасательная операция. Посольство поблагодарило британскую сторону за оказание помощи судну и морякам», – сказал пресс-секретарь.

Британские службы начали спасательную операцию около 6.00 по местному времени (9.00 мск), сообщает РИА «Новости».

«Три буксира начали снимать судно с мели, движение пошло. Ситуация под контролем», – рассказал о текущей ситуации первый заместитель гендиректора Мурманского морского пароходства Ильдар Неверов.

Ранее заместитель министра иностранных дел Великобритании Алан Данкан заверил Россию, что Соединенное Королевство сделает все, что необходимо для обеспечения безопасности российских моряков.

Напомним, судно село на мель при попытке сняться с якоря в районе порта Фалмут рядом с графством Корнуолл. «Кузьму Минина» планируют снять к 17.00 местного времени (20.00 мск) во время прилива.

Отмечалось, что экипаж из 18 человек не пострадал. Судно также не имеет серьезных повреждений.