Раскрыты обстоятельства инцидента с российским сухогрузом у берегов Британии

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18 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:16  |  vz.ru
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Кто виноват в провале экономической евроинтеграции Украины

Европе не нужна украинская промышленностьФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Экономическая евроинтеграция вызывает все больше недовольства на Украине. В украинском МИДе признали это полной профанацией. Почему надежды на экономическое чудо обернулись для Украины чудовищным провалом?  Подробности...
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Почему Совбез России взволновала ситуация на Балканах

Борьба за Балканы между Россией и США резко обострилась после крымского кризисаФото: Marko Djurica/Reuters
Как следует из слов пресс-секретаря президента России, Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по довольно неожиданной теме. В центре внимания не Украина и не отношения с США, а ситуация на Балканах. Удивляться, впрочем, нечему: совсем скоро этот регион напомнит, почему его называют «пороховым погребом». Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Метания Додона повторяют кульбиты Януковича

Павел Волков, публицист
Демократы Молдавии просят денег у Запада для борьбы с Россией, социалисты – у России для борьбы с Западом, а сами желают лишь любой ценой остаться у власти. Понятно, что все играют в предвыборные игры, но ведь так можно и доиграться. Подробности...

«Церковь Порошенко» – это ненависть, хаос и раздор

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мечты получить «равноправную» и «независимую» церковь в статусе патриархата оказались похоронены – если не навсегда, то надолго. Никакой независимости у новой структуры нет и не может быть по трем причинам. Подробности...
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Как предсказываются будущие массовые беспорядки

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Национальные и конфессиональные факторы выступают либо катализатором, либо вектором протеста, но никак не их причиной, как считают многие. Вот почему нам приходится очень внимательно и продуманно говорить и о парижских событиях. Подробности...
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      Названа «Мисс Вселенная – 2018»

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          Раскрыты обстоятельства инцидента с российским сухогрузом у берегов Британии

          18 декабря 2018, 13:52

          Текст: Алексей Дегтярев

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          Инцидент с российским судном «Кузьма Минин», который сел на мель у Великобритании, произошел в месте стоянки при попытке сняться с якоря, сообщили в пресс-службе владельца судна – компании Мурманское морское пароходство.

          «Теплоход «Кузьма Минин» находится в районе порта Фалмут (Великобритания). При усилении ветра в районе якорной стоянки капитаном принято решение о съеме с якоря. При выборке якоря судно коснулось грунта», – рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

          Также там пояснили, что в районе судна ведет дежурство буксир обеспечения. Судовладелец также отметил, что не получал данных о серьезных повреждениях теплохода. Все 18 членов экипажа чувствуют себя хорошо, угрозы для их жизни и для окружающей среды нет.

          «При усилении ветра в районе якорной стоянки капитаном принято решение о съеме с якоря. При выборке якоря судно коснулось грунта», – пояснили в пресс-службе компании РИА «Новости».

          Согласно данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов MarineTraffic, возле «Кузьмы Минина» работает буксир, лоцманское судно и спасательное судно. Все эти суда ходят под флагом Великобритании.

          Координатор Международной федерации транспортных рабочих ITF Сергей Фишов сообщил, что теплоход планируют снять с мели в 17.00 по местному времени (20.00 мск).

          «Специалисты начнут снимать судно с мели в пять вечера по местному времени, когда будет прилив», – сказал Фишов.

          «Операция может продлиться до 17.00, это зависит от прилива, погоды и занятых в ней ресурсов. На борту судна нет груза, опасности загрязнения окружающей среды нет», – заявили в береговой охране.

          Ранее сообщалось, что сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании близ графства Корнуолл.


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