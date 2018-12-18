Раскрыты обстоятельства инцидента с российским сухогрузом у берегов Британии

Инцидент с российским судном «Кузьма Минин», который сел на мель у Великобритании, произошел в месте стоянки при попытке сняться с якоря, сообщили в пресс-службе владельца судна – компании Мурманское морское пароходство.

«Теплоход «Кузьма Минин» находится в районе порта Фалмут (Великобритания). При усилении ветра в районе якорной стоянки капитаном принято решение о съеме с якоря. При выборке якоря судно коснулось грунта», – рассказали в пресс-службе, передает ТАСС.

Также там пояснили, что в районе судна ведет дежурство буксир обеспечения. Судовладелец также отметил, что не получал данных о серьезных повреждениях теплохода. Все 18 членов экипажа чувствуют себя хорошо, угрозы для их жизни и для окружающей среды нет.

«При усилении ветра в районе якорной стоянки капитаном принято решение о съеме с якоря. При выборке якоря судно коснулось грунта», – пояснили в пресс-службе компании РИА «Новости».

Согласно данным онлайн-портала по отслеживанию движения судов MarineTraffic, возле «Кузьмы Минина» работает буксир, лоцманское судно и спасательное судно. Все эти суда ходят под флагом Великобритании.

Координатор Международной федерации транспортных рабочих ITF Сергей Фишов сообщил, что теплоход планируют снять с мели в 17.00 по местному времени (20.00 мск).

«Специалисты начнут снимать судно с мели в пять вечера по местному времени, когда будет прилив», – сказал Фишов.

«Операция может продлиться до 17.00, это зависит от прилива, погоды и занятых в ней ресурсов. На борту судна нет груза, опасности загрязнения окружающей среды нет», – заявили в береговой охране.

Ранее сообщалось, что сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Великобритании близ графства Корнуолл.