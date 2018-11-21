Сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Британии

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18 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
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Кто виноват в провале экономической евроинтеграции Украины

Европе не нужна украинская промышленностьФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Экономическая евроинтеграция вызывает все больше недовольства на Украине. В украинском МИДе признали это полной профанацией. Почему надежды на экономическое чудо обернулись для Украины чудовищным провалом?  Подробности...
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Почему Совбез России взволновала ситуация на Балканах

Борьба за Балканы между Россией и США резко обострилась после крымского кризисаФото: Marko Djurica/Reuters
Как следует из слов пресс-секретаря президента России, Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по довольно неожиданной теме. В центре внимания не Украина и не отношения с США, а ситуация на Балканах. Удивляться, впрочем, нечему: совсем скоро этот регион напомнит, почему его называют «пороховым погребом». Подробности...
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Украинский боксер вызвал приступ злобы у националистов

В РПЦ назвали «ответом христианина и мужчины» готовность Усика защитить лавруФото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, уроженец Крыма Александр Усик сказал, что будет защищать Киево-Печерскую лавру, если ее попытаются захватить раскольники, применив насилие к монахам. Это вызвало бурю возмущения в украинской блогосфере и даже угрозы боксеру. С чем связано заявление Усика и что за ним может последовать? Подробности...
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Верят ли украинцы пропаганде о «войне с Россией»

«Военная угроза России» является одним из важнейших факторов общественного мнения на УкраинеФото: Лев Федосеев/ТАСС
Президент Украины последние дни как мантру повторяет предупреждение о «скорой масштабной войне с Россией». Ему вторят разнообразные эксперты и политологи. На какие аргументы опираются подобные утверждения, верят ли им украинские обыватели и поможет ли эта пропаганда остаться Порошенко на второй срок? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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«Церковь Порошенко» – это ненависть, хаос и раздор

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мечты получить «равноправную» и «независимую» церковь в статусе патриархата оказались похоронены – если не навсегда, то надолго. Никакой независимости у новой структуры нет и не может быть по трем причинам. Подробности...
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Как предсказываются будущие массовые беспорядки

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Национальные и конфессиональные факторы выступают либо катализатором, либо вектором протеста, но никак не их причиной, как считают многие. Вот почему нам приходится очень внимательно и продуманно говорить и о парижских событиях. Подробности...

Кожемяко развенчал мифы о Приморье

Павел Данилин, политолог
Кому не позавидуешь, так это «диванным аналитикам». Исход выборов в Приморье ставит вопрос об их компетентности. Своими фантазиями они попытались сбить с толку приморского избирателя. В результате вопрос кадровой чистки в экспертном поле встал в полный рост. Подробности...
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          Сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Британии

             18 декабря 2018, 11:18
          Фото: Alan Scullard/marinetraffic.com
          Текст: Наталья Ануфриева

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          У берегов Великобритании близ графства Корнуолл село на мель российское судно «Кузьма Минин», сообщают местные СМИ.

          Сухогруз вышел из порта Тернезен в Нидерландах, где ранее его арестовали из-за долгов судовладельца, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Mirror.

          Судно находится «в опасной близости» от берега в бухте Фалмут, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

          В данный момент на борту 18 российских моряков.

          Агентство по морской и береговой охране Великобритании сообщило, что буксир уже на подходе к cухогрузу; при этом российское судно уже оцепили.

          Известно, что cухогруз Мурманского морского пароходства «Кузьма Минин» в течение нескольких месяцев находился у причала порта Тернезен.

          В октябре координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов сообщал, что долг судовладельца превышал 2,2 млн евро.


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