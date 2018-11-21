Сухогруз «Кузьма Минин» сел на мель у берегов Британии

У берегов Великобритании близ графства Корнуолл село на мель российское судно «Кузьма Минин», сообщают местные СМИ.

Сухогруз вышел из порта Тернезен в Нидерландах, где ранее его арестовали из-за долгов судовладельца, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Mirror.

Судно находится «в опасной близости» от берега в бухте Фалмут, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Sky News.

В данный момент на борту 18 российских моряков.

Агентство по морской и береговой охране Великобритании сообщило, что буксир уже на подходе к cухогрузу; при этом российское судно уже оцепили.

Известно, что cухогруз Мурманского морского пароходства «Кузьма Минин» в течение нескольких месяцев находился у причала порта Тернезен.

В октябре координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов сообщал, что долг судовладельца превышал 2,2 млн евро.