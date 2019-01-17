В пресс-службе Порошенко прокомментировали визит Собчак в Киев

В пресс-службе президента Украины Петра Порошенко прокомментировали визит российской телеведущей Ксении Собчак в Киев.

На вопрос РИА ФАН о том, не расценивает ли официальный Киев визит Собчак как «вмешательство во внутренние дела Украины», в пресс-службе Порошенко заявили, что не могут такое комментировать.

Представитель президента Украины также опровергла информацию о возможной встрече Петра Порошенко с Собчак. Кроме того, в настоящее время украинский президент находится не в столице Украины, добавили в пресс-службе.

По информации российского журналиста, военного корреспондента Александра Коца, Собчак приехала в украинскую столицу, чтобы взять интервью у комика Владимира Зеленского, претендующего на пост главы украинского государства. Сама телеведущая заверяет, что просто навещает подругу.