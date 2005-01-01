Раскрыт повод для поездки Собчак в Киев

Телеведущая, кандидат в президенты России на выборах 2018 года Ксения Собчак приехала в Киев, чтобы взять интервью у комика Владимира Зеленского, претендующего на пост главы украинского государства, об этом сообщил российский журналист Александр Коц.

«Я, кстати, знаю, зачем Собчак приехала в Киев – интервью у Зеленского брать. Об этом их пиарщики обмолвились, когда я вел с ними через знакомых переговоры об интервью. Но со мной они чота очканули связываться – рейтинговые риски. А с Собчак норм», – написал военный корреспондент «Комсомольской правды» в своем Telegram-канале (орфография автора сохранена).

В заметке на сайте «КП» Коц напомнил, что Собчак находится в черном списке скандально известного украинского сайта «Миротворец» за поездку в Крым в 2014 году, однако это не помешало ей въехать на украинскую территорию.

«На самом деле это ведь не официальная база данных, которой оперируют пограничники. У них есть свои «черные списки». Тем более, когда едет известная дама, которая пару недель назад щеголяла в Инстаграме в купальнике, жовто-блакитного цвета. Да и на фоне портретов Бандеры в киевской мэрии она в свое время улыбалась вполне дружелюбно. Подумаешь, съездила в апреле 2014 года в Крым, сказала пару неосторожных фраз, оправдывающих «аннексию» полуострова. То сгоряча», – отметил он.

Ранее в четверг Собчак приехала в Киев и неправильно написала название украинской столицы.