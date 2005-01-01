Собчак сказала, зачем приехала в Киев

Телеведущая, кандидат в президенты России на выборах 2018 года Ксения Собчак выразила недовольство повышенным вниманием к ее поездке в Киев.

«Все *** (нецензурный синоним выражения «с ума сошли» – прим. ВЗГЛЯД), конечно, на теме Украины», – написала Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Приехала к подруге. Выставила сториз [в Instagram]. Журналисты обрывают телефон. То есть представить себе, что в Киев можно просто любить ездить и иметь тут друзей без политического контекста, невозможно, да? Ад какой-то», – возмутилась Собчак.

Она добавила, что в Киеве ее встретили гостеприимно. Она подчеркнула, что «никакой политики» в ее поездке в украинскую столицу нет, и тут же отметила, что большинство ее знакомых убеждены в победе действующего украинского президента Петра Порошенко на предстоящих в марте выборах главы государства. «Потому что «у него все бабки», – пояснила Собчак.

Ранее в четверг Собчак приехала в Киев, при этом неправильно написала название украинской столицы.

По информации российского журналиста, военного корреспондента Александра Коца, Собчак приехала в украинскую столицу, чтобы взять интервью у комика Владимира Зеленского, претендующего на пост главы украинского государства.

Блогеры бурно отреагировали на поездку Собчак в Киев, особенно остро –на ошибку, допущенную ею в названии города на украинском языке.

«К. А. Собчак «неожиданно приехала в Киев» (судя по заголовку одного из информагентств, практически как Трамп в Ирак). И поприветствовала украинцев на каком-то славянском языке (по-украински – Київ)», – пишет паблик «Доктор прописал» в Telegram.

«У нее там забег на скачках? Или чо?» – пишет паблик «ОПЕР Слил».

На поездку Собчак в Киев отреагировали и в Госдуме. Так, депутат от ЛДПР Борис Чернышов дал совет журналистке с имиджем «блондинки в шоколаде» (шоу с таким названием она вела на телеканале «Муз-ТВ»). «Могла бы остаться в Киеве, пойти на фабрику Порошенко, заниматься там производством кондитерских изделий и шоколада, думаю, что для нее там самое место», – сказал он, отметив, что заграничные поездки «не самое нужное, что могут сделать российские общественные и политические деятели».