Взрыв, от которого погибли американские военные в Сирии, сняли на видео

Взгляд
16 января, среда  |  Последнее обновление — 19:47  |  vz.ru
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Предложен новый путь борьбы с бедностью

Усовершенствование статистики поможет реально бедным россиянам Фото: Александр Николаев/«Интерпресс»/ТАСС
Минтруда занялось усовершенствованием оценки уровня бедности. Новый подход должен помочь более эффективно выявлять действительно бедных россиян, нуждающихся в социальной поддержке, и минимизировать ошибки. Как правильно считать уровень бедности и для чего это нужно? Поможет ли это вдвое снизить уровень бедности, как того требуют майские суперуказы президента? Подробности...
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Зачем Китай вмешался в конфликт с США по «Северному потоку – 2»

Глашатай китайского МИДа Хуа Чуньин примкнула к числу защитников «Северного потока»Фото: Ng Han Guan/AP/ТАСС
Мир меняется: Пекин вдруг заступился за Россию и Германию, подвергшихся нажиму США, точнее, вступился за право этих стран строить «Северный поток – 2». На глазах возникает ситуативный союз трех держав, который дает Америке отпор хотя бы по такому пусть узкому, но все равно принципиальному вопросу. Отчего Китай столь резко реагирует на ситуацию, которая его вообще-то и не касается? Подробности...
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Стоит ли обращать внимание на американскую критику Су-57

Как полагают эксперты, нынешнего уровня стелс-покрытия Су-57 вполне хватит для выполнения боевой задачиФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Американские военные аналитики нашли, к чему придраться – разругали наш истребитель пятого поколения за то, что «слишком заметен» для радаров противника. По их мнению, краска, которой покрывают кабины пилотов для их «невидимости», устарела – дескать, в США ее применяют с 80-х годов. Действительно ли наши самые современные боевые самолеты вроде Су-57 настолько уязвимы? Подробности...
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Разгромленный халифат нашел способ переместиться в Африку

Так выглядят исламские боевики в АфрикеФото: кадр из видео
Так называемое «Исламское государство», потерпевшее поражение в Ираке и Сирии, нашло новую территорию для своего возрождения. По крайней мере, такие выводы делают некоторые аналитики в связи с новостями об истреблении боевиками этой организации небольшого города в Африке. Кто на самом деле творит зверства в этой стране и какое отношение это имеет к выборам местного президента? Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Немцы боятся надевать «желтые жилеты»

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Народный бунт после введения экологического налога во Франции и тишина в Германии после запрета автомобилей со старыми дизельными двигателями (касается миллионов граждан) – диагноз. Дело не в инертности немцев. Все гораздо страшнее. Подробности...

Почему не надо ломать адские печати

Сергей Худиев, публицист, богослов
Можно произнести слова о «России, освобожденной гитлеровцами», можно обещать выпустить книгу о генерале, перебежавшем на сторону Гитлера, в серии «Жизнь замечательных людей» и продолжать быть принятым в лучших домах. В чем причина? Подробности...
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США предложили Киеву доказать свою полезность

Глеб Простаков, журналист
Сейчас идет борьба уже не за все, но за многое. Ниша на европейском рынке газа – это сотни миллиардов долларов в год. И даже если украинская ГТС давно стала ружьем, которое не стреляет, им все еще можно проломить голову. Подробности...
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    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      В Детройте открылся ежегодный Североамериканский международный автосалон

      Первая автомобильная выставка в Детройте состоялась в 1889 году. Спустя почти 100 лет автосалон из преимущественно регионального события стал событием международного уровня. Корпорация Toyota в этом году в Детройте представила свое спорткупе Toyota GR Supra. В Европе автомобиль поступит в продажу лишь летом, и для покупки будет доступно лишь 900 авто
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
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      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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        Преодолён ли на ваш взгляд конфликт между русскими и чеченцами?
        • Да

        • Нет

        • Затрудняюсь ответить

        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

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          Взрыв, от которого погибли американские военные в Сирии, сняли на видео

          16 января 2019, 18:51

          Текст: Алексей Дегтярев

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          В Сети опубликовали видеозапись со взрывом в сирийском Манбидже, из-за которого погибли четверо американских военнослужащих.

          Видеозапись опубликована телеграм-каналом WarJournal.

           

          Взрыв прогремел в среду в сирийском городе Манбидж, в пресс-службе военного совета города сообщали, что он произошел «рядом с патрулем международной коалиции в Манбидже».

          Власти США подтвердили гибель четверых своих военнослужащих и ранение троих.


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