Взрыв, от которого погибли американские военные в Сирии, сняли на видео

В Сети опубликовали видеозапись со взрывом в сирийском Манбидже, из-за которого погибли четверо американских военнослужащих.

Видеозапись опубликована телеграм-каналом WarJournal.

Взрыв прогремел в среду в сирийском городе Манбидж, в пресс-службе военного совета города сообщали, что он произошел «рядом с патрулем международной коалиции в Манбидже».

Власти США подтвердили гибель четверых своих военнослужащих и ранение троих.