Жертвами взрыва в сирийском Манбидже стали пятеро военных США

В результате взрыва в сирийском городе Манбидж погибли пятеро военнослужащих США, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

В то же время телеканала Al Jazeera со ссылкой на собственный источник сообщает о девяти погибших и 20 пострадавших в результате взрыва, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе военного совета города, «взрыв прогремел рядом с патрулем международной коалиции в Манбидже».

Очевидцы в Манбидже сообщили РИА «Новости», что на месте взрыва находились руководители военного совета и некая делегация. По их словам, взрыв произошел в районе кафе, когда там находились лидеры местного военного совета и гости из делегации, «чья принадлежность пока не установлена».

В конце декабря правительственные силы Сирии вошли в Манбидж, оставленный курдскими формированиями YPG. В январе российская военная полиция начала патрулировать район Манбиджа.