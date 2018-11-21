Российская военная полиция начала патрулировать район Манбиджа

Военная полиция Вооруженных сил России патрулирует территорию в районе сирийского Манбиджа, сообщил представитель полиции Юсуп Маматов.

«Сегодня приступили к патрулированию», – приводит его слова РИА «Новости».

Задача военной полиции – «обеспечить безопасность» на указанной территории. Также российская военная полиция будет «контролировать положение и перемещение вооруженных формирований».

Первый маршрут проведен вдоль тыловой границы зоны безопасности через города Мельмиран, Аджами, Еланлы, Елибафар.

Маршрут будет регулярно меняться.

От местных жителей поступает информация о схронах оружия и неразорвавшихся снарядах.

В конце декабря правительственные силы Сирии вошли в Манбидж, оставленный курдскими формированиями YPG.