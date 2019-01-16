США подтвердили гибель четырех военных в Сирии

В США подтвердили гибель четырех своих военнослужащих из-за взрыва в сирийском городе Манбидж, сообщают СМИ.

В результате взрыва погибло четверо военных США, трое были ранены, сообщил официальный представитель властей США, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее СМИ сообщали, что от взрыва в Манбидже погибли пятеро военнослужащих США.