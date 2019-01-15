Радикалы попытались забросать краской генконсульство России в Одессе

Украинские радикалы, члены ультранационалистических организаций попытались напасть на здание российского генконсульства в Одессе, сообщил представитель посольства на Украине.

Около 50 радикалов устроили у дипучреждения акцию в поддержку украинских моряков, суд над которыми во вторник проходит в Москве. Они зажгли дымовые шашки, выкрикивали антироссийские лозунги, бросали банки с краской в ворота Генконсульства, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что ситуацию контролировали украинские правоохранители. Два участника акции были задержаны и доставлены в Шевченковское отделение полиции.

Как сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк в эфире телеканала «112 Украина», во время акции один из задержанных «пожелал выразить протест, свою поддержку путем бросания банки с краской в забор дипучреждения», но промахнулся и облил краской полицейских. Правоохранители доставили мужчину в райотдел для решения вопроса о привлечении его к административной ответственности за хулиганство.

Тем временем задержанные после нарушения российской границы украинские моряки отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.

Напомним, 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.