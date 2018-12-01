Задержанные в Черном море украинские моряки отказались давать показания в суде

Задержанные после нарушения российской границы украинские моряки отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.

Во вторник, 15 января, в суде рассматривается ходатайство следствия о продлении морякам срока содержания под стражей на три месяца, до 6 апреля. Заседания проходят в трех разных залах одновременно, на скамье подсудимых не оказываются более четырех обвиняемых за раз, передает РИА «Новости».

В ходе заседания о продлении ареста обвиняемым Богдану Головашу, Сергею Попову, Андрею Шевченко и Владимиру Терещенко мужчины заявили, что не будут отвечать на вопросы суда, не касающиеся установки их личности.

После этого Лефортовский суд Москвы постановил провести рассмотрение ходатайства следователя в закрытом режиме, передает ТАСС.

Как рассказал адвокат одного из арестованных Сергей Бадамшин, защита украинских моряков считает, что ходатайство о продлении им ареста подлежит передаче для рассмотрения Московскому гарнизонному военному суду.

По его словам, рассмотрение военным судом обосновывается рядом причин, в том числе тем, что «фактическому задержанию всех находившихся на украинских кораблях лиц предшествовали и сопутствовали события, которые представляют собой конфликт между РФ и Украиной». Адвокат отметил, что в данном ходатайстве защита руководствуется ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, статьями 1, 2, 4, 82, 84 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года об обращении с военнопленными, а также нормами УПК.

Ранее сообщалось, что следственную группу ФСБ по делу задержанных в Черном море украинских моряков возглавил подполковник Сергей Миклюков, специализирующийся на делах о шпионаже и госизмене.

Напомним, 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.