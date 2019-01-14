Расследование в отношении украинских моряков поручили специалисту в делах о шпионаже

Следственную группу ФСБ по делу задержанных в Черном море украинских моряков возглавил подполковник Сергей Миклюков, специализирующийся на делах о шпионаже и госизмене, сообщили два источника, знакомые с ходом расследования.

«Следственную группу возглавляет подполковник Сергей Сергеевич Миклюков. Следственная группа по делу состоит из следователей следственного отдела УФСБ по Крыму и следователей центрального аппарата ФСБ – следственного управления ФСБ», – сказал источник РИА «Новости».

Как сообщил адвокат Иван Павлов, Миклюков участвовал в расследовании многих уголовных дел о шпионаже и госизмене и возглавлял следственную группу по делу украинца Юрия Солошенко, приговоренного в 2015 году к шести годам колонии за шпионаж в пользу Минобороны Украины.

«Сергея Миклюкова я могу охарактеризовать как одного из опытнейших следователей 1-го отдела следственного управления ФСБ, которое в основном профилируется по делам, связанным с госизменой и шпионажем», – сказал Павлов. По его словам, Миклюков участвовал в расследовании многих дел о госизмене и шпионаже, по которым сам Павлов выступал защитником.

В то же время другой источник утверждает, что делом моряков занимается 7-й отдел следственного управления ФСБ.

Официальные комментарии ФСБ не поступали.

Напомним, 25 ноября корабли украинских Военно-морских сил незаконно пересекли российскую границу, их задержали у Керченского пролива. Всем 24 украинцам ФСБ предъявила обвинение в незаконном пересечении границы России.