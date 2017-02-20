Вассерман извинился перед посоветовавшей мыть полы медикам чиновницей

Политический аналитик и журналист Анатолий Вассерман извинился за свой резкий комментарий по поводу замглавы Владимирской области Марии Чекуновой, посоветовавшей мыть полы медикам в струнинской больнице.

«По сути, ее слова вырваны были из общего контекста и я слишком резко ее оценил», – сказал Вассерман в разговоре с Nation News.

Публицист пояснил, что ранее дал совет Чекуновой не перекладывать свои обязанности на рядовых граждан и признаваться в отсутствии средств на благоустройства.

Он отметил, что исходил из предположения, что чиновница самоустранилась от решения основных проблем клиники и сосредоточилась на косметических недочетах.

«Познакомившись подробнее с ситуацией, я увидел, что ни она, ни другие сотрудники регионального правительства не отказывались решать проблемы, что от них зависят, но новостные службы, которые распространяли сведения о совещании, вырвали из контекста фрагмент, который связан с тем, что должны делать сами сотрудники больницы. Я дал комментарий в предположении, что областной минздрав самоустранился от своих обязанностей, но, к счастью, это оказалось не так. Я прошу прощения у этой чиновницы. Но еще раз обращаю внимание на то, что, к сожалению, долгосрочные планы финансирования нам приходится пересматривать в связи с ведущейся против нас экономической войной», – сказал Вассерман.

11 января Чекунова на совещании по работе больницы в городе Струнино в ответ на жалобы медиков посоветовала им помыть полы, повесить занавески и «посмотреть на себя».

Позднее чиновница организовала проведение генеральной уборки в этом учреждении.