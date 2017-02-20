Спрогнозирован всплеск антиамериканских настроений в Турции

«Эрдоган постарается использовать заявление Трампа, чтобы поднять свой рейтинг», – заявил газете ВЗГЛЯД сотрудник Института востоковедения РАН Александр Васильев, комментируя угрозы Трампа «экономически разорить» Турцию.

Опасность экономического разорения Турции со стороны США достаточно велика, считает Александр Васильев. «Трамп может инициировать целый ряд санкций, которые окажутся для турецкой экономики весьма чувствительными», – подчеркнул он, добавив, что это связано с сильной зависимостью Турции от внешних рынков.

«США могут ввести запрет на передачу тех или иных технологий для Турции. Это могут быть военные технологии или технологии двойного назначения», – рассказал Васильев. По его словам, это может «поставить под вопрос престиж Эрдогана, потому что на всех выборах в качестве одного из своих достижений он преподносит рост возможностей турецкой промышленности, турецкой оборонки, науки».

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что нападение на курдов в Сирии может обернуться для Турции «экономическим разорением».

При этом собеседник уверен, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган постарается выгодно использовать заявление Трампа, чтобы поднять свой рейтинг. «Эрдоган сделает акцент на том, что находится во враждебном окружении и только благодаря этому Турция сохраняет свой суверенитет», – отметил эксперт.

По мнению Васильева, текущая ситуация будет восприниматься в Турции крайне негативно. «Вероятно, в стране поднимается огромная волна антиамериканских настроений», – прогнозирует эксперт.

«Окрик Трампа» прозвучал на фоне отказа Эрдогана от встречи с советником президента США Джоном Болтоном, заявил газете ВЗГЛЯД директор исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Станислав Тарасов. Болтон – чиновник высшего уровня, и его принимают везде, недавно он даже приезжал в Россию и встречался с Путиным, так что это ударило по амбициям американцев, считает эксперт.

«Турция ответила банально, заявив, что мы боремся не с курдами, а с курдскими террористами», – добавил Тарасов.

Действительно, в ответ на выпады Трампа пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил: «Отождествлять сирийских курдов и Рабочую партию Курдистана (РПК), которая находится в списке террористических группировок США, а также партию «Демократический союз» (PYD) и ее вооруженные «Отряды народной самообороны» (YPG) – фатальная ошибка».