Эксперт объяснил жесткое заявление Эрдогана в адрес США

«Все очень открыто и серьезно. Турция, как никогда, начинает остро реагировать на американцев, да и американцы никогда так нагло не действовали по отношению к туркам», – заявил газете ВЗГЛЯД тюрколог Станислав Тарасов.

«Похоже, игра пошла в открытую, намечается критическая развязка», – подчеркнул директор исследовательского центра «Ближний Восток – Кавказ», тюрколог Станислав Тарасов, комментируя последнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Напомним, Эрдоган ранее призвал США передать Турции их базы в Сирии. Он обосновал это тем, США, по-видимому, пересмотрели свои планы по выводу войск, а это подрывает планы Анкары, касающиеся военной операции в Сирии. Турецкий лидер также заявил, что Анкара не может принять заявления помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о необходимости гарантировать безопасность курдов на территории САР.

«Все очень открыто и серьезно. Турция, как никогда, начинает остро реагировать на американцев, да и американцы никогда так нагло не действовали по отношению к туркам», – отметил Тарасов. Уже тот факт, что Эрдоган отказался принимать помощника по национальной безопасности США Джона Болтона во время его визита в Анкару – это удар по всей американской дипломатии, подчеркнул эксперт. Ведь Болтон претендует на звание фигуры номер один во внешней политике.

Все попытки американцев вбивать клинья между Россией, Турцией и Ираном через активизацию диалога с турками натыкаются на то, что Анкара выдвигает Вашингтону свои условия, указал Тарасов.

Кроме того, Эрдогана оскорбили попытки Болтона диктовать условия Турции по курдскому вопросу, добавил эксперт. «Сейчас Турция находится в критической ситуации, потому что все более очевидно просматривается американо-израильский план по созданию Курдистана в той или иной форме, с использованием территории Сирии. Уже сейчас в Сирии появляется реальная возможность появления Курдской автономии, и американцы прикрывают этот проект. И это вызывает опасения Турции», – рассказал собеседник.

Что касается американских военных, то часть войск, которые будут выводиться из Сирии, будет передеслоцирована в зону Киркука и в Северный Ирак, а это реально существующая иракская курдская автономия, отметил Тарасов. По его словам, это позволит американцам не только помогать иракским курдам, но также прикрывать сирийских курдов от возможного удара турков.

Такой расклад может привести к очень большим переменам внутри самой Турции, где идет необъявленная гражданская война. Эрдоган вынужден будет пойти на федерализацию, а это значит, что сирийский, иракский и турецкий Курдистан в перспективе потенциально могут создать новое государственное образование, считает Тарасов.

Эксперт напомнил, что Эрдоган в период пребывания Болтона объявил, что готовится с визитом в Москву. Так что теперь все внимание на то, насколько будет устойчив альянс России, Турции и Ирана, подытожил Тарасов.

Напомним, ранее сообщалось также, что США намерены отправить в Турцию делегацию, чтобы высказать опасения в связи с приобретением Анкарой российских ЗРК С-400.