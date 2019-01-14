Украину сняли с эстафеты по биатлону

Украинских биатлонистов сняли с эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе, так как они отстали от лидирующей российской сборной на круг.

Отставание превысило семь минут, пишет sports.ru.

Украинец Артем Прима на первой стрельбе получил три штрафных круга и пришел 25-м, Сергей Семенов получил еще один круг штрафа, Руслан Ткаленко смог поднять сборную Украины на три места, но этого не хватило – Артем Тищенко так и не стартовал.

В последний раз такое было в январе 2014 года на этапе Кубка мира в Антхольце. Тогда Украину сняли на последнем этапе.

Напомним, мужская сборная России одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе; ранее победила женская эстафетная четверка.