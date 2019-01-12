Один из лидеров сирийской оппозиции решил отправиться в Дамаск на переговоры

Лидер оппозиционной сирийской партии «Аль-Гад» («Завтра») Ахмед аль-Джарба, который является одним из авторитетных вождей племен на востоке Сирии, объявил о готовности прибыть в Дамаск на переговоры с правительством, сообщил телеканал Al Mayadin.

По информации телеканала, аль-Джарба, находясь в Багдаде, заявил, что рассчитывает на содействие иракских властей в налаживании диалога с сирийским правительством, передает ТАСС.

Он предложил Дамаску создать специальные формирования из племен, которые будут нести охрану границы с соседним Ираком после вывода американских войск из Сирии.

Аль-Джарба поддерживает ополченцев арабских племен, воюющих вместе с курдами в составе вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) против террористов из запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*».

В январе 2014 году аль-Джарба, занимая пост руководителя Национальной коалиции оппозиционных и революционных сил Сирии (НКОРС), выступил одним из организаторов первого раунда межсирийских переговоров в Женеве. Позднее он поддержал идею проведения Конгресса по сирийскому национальному диалогу в Сочи, который состоялся 30-31 января 2018 года.

Напомним, в пятницу Москва поддержала налаживание диалога курдов и Дамаска в свете вывода американских войск из Сирии. На прошлой неделе курды предложили план перехода удерживаемых территорий под контроль Дамаска.