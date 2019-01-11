Дочь Пескова посоветовала москвичам поучиться у молодежи из Чечни

Московским миллениалам стоит поучиться у молодежи из Чеченской республики скромности и уважению к старшим, считает дочь пресс-секретаря российского президента Владимира Путина Елизавета.

Пескова опубликовала фрагмент интервью журналу Tatler в своем Instagram.

В интервью идет речь о привычках миллениалов. По ее словам, сейчас люди поняли, что важнее выглядеть ухоженным, нежели «нарядным», поэтому тратят на косметику больше.

Она отметила, что стильно одеться можно и в масс-маркет бренды, и призналась, что не заморачивается по поводу одежды и может годами носить одну и ту же вещь.

Пескова призналась, что предпочтет потратить средства на путешествия, а не на одежду. «Ни одна вещь в мире не принесет вам так много эмоций и новых знаний, как поездка в новое, либо уже давно любимое место», – отметила она.

Дорогие покупки она делает «не так часто», только когда заработает на них. В России покупает редко, так как цены выше.

Также она ответила на вопрос о том, чему московским миллениалам стоит поучиться у миллениалов из Чеченской республики. «Скромности и уважению к старшим!» – сказала Пескова.

В сентябре пост Елизаветы Песковой о том, что тысячи молодых людей из благополучных семей испытывают депрессию из-за невнимания родителей, вызвал активное обсуждение в соцсетях.

В 2017 году она Елизавета Пескова написала, что поддерживает программу сноса пятиэтажек в Москве, но при этом не верит в «пешеходную» российскую столицу.