Дочь Пескова рассказала о депрессии у золотой молодежи из-за невнимания родителей

Тысячи молодых людей из благополучных семей испытывают депрессию из-за невнимания родителей, рассказала дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова.

«Депрессия. Что это – болезнь века или очередной каприз тех, у кого «все есть»? Пустота внутри – то, на что жалуются тысячи представителей молодежи», – написала Пескова в Instagram.

По ее словам, желание получить одобрение и лайки является попыткой заполнить пробел. У большинства золотой молодежи это связано с недостатком внимания со стороны родителей: «искреннего человеческого участия» не заменят дорогие подарки и «поездки с рождения на райские острова».

У некоторых, отмечает Пескова, потребность во внимании связана с тем, что их не принимали в компании.

«У младшего брата моей подруги в пятом классе одной из «рублевских» школ мальчик, вернувшийся в Россию после четырех лет обучения в Монако, подвергается издевательствам со стороны одноклассников», – отметила Пескова, добавив, что полученную травму он, возможно, позже будет компенсировать «понтами и лайками».

Она также заметила, что если депрессию преодолеть не удается, начинаются «наркотики и игры со смертью».

Пескова обратилась к своим взрослым подписчикам с просьбой внимательно относиться к малейшим симптомам депрессии у детей. Не рассказывать им о том, «что 90% населения Земли живут хуже, чем он», а оказать поддержку.