Союз защиты прав потребителей прокомментировал уменьшение числа яиц в упаковках

«Прием нечестного маркетинга в совокупности с социальной инженерией», – заявил газете ВЗГЛЯД сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин, комментируя появление на прилавках упаковок, в которых вместо десяти содержатся по девять яиц.

«Нехитрый маркетинговый прием», считает Егармин, заключается в использовании традиционных покупательских рефлексов, выработанных для определенных категорий товара.

«Когда покупатель видит упаковку, у него на подсознательном уровне всплывает определенная цена. За десятилетия у нас выработался традиционный подход к определенным расфасовкам продуктов: молока должен быть литр, пива – литр, яиц – десяток. Мы оцениваем их стоимость по упаковке», – пояснил эксперт.

По мнению Егармина, расчет в данном случае сделан на то, что не все покупатели обратят внимание на уменьшение количества продукта.

«Упаковка яиц должна стоить 70 рублей, человек ее берет и доволен. Вроде бы все то же самое, но не все обратят внимание на то, что яиц там теперь не десять, а девять», – заметил эксперт.

«По сути, это подорожание продукта, закамуфлированное хитрым образом. Покупателю как будто предлагается что-то дешевле, но на самом деле оно стоит дороже», – считает собеседник.

Егармин подчеркнул, что подобным образом покупателей вводят в заблуждение не в первый раз. В частности, эксперт отметил, что в продаже существует творог в пачке по 180 граммов вместо 200 и бутылки молока, где вместо литра содержится 930 мл.

«Достаточно написать цену за 0,8 литра, и вы уже устанете пересчитывать. Визуально цена будет меньше, но чтобы понять, что это не так, нужно провести определенный сложный расчет, а хорошо считают далеко не все», – заметил собеседник.

Егармин отметил, что некоторые магазины все же честны по отношению к покупателям и указывают цену товара за килограмм или за литр, однако большинство магазинов, по словам собеседника, поступают иначе.

Эксперт также пояснил, что при распаковке продукции в более мелкую упаковку стоимость последней в пересчете на долю продукта возрастает. «В таком случае нам продают упаковку вместо товара. Производители в прибыли, а мы в убытке потому, что покупаем воздух», – пояснил Егармин.

«Явление это очень неприятное, оно сильно подрывает бюджет пожилых людей, у которых традиция восприятия эталонной упаковки товара достаточно прочна», – добавил эксперт.

На отношениях торговых предприятий и покупателей уменьшение количества яиц в упаковке не отразится, закона, который запрещал бы это делать, нет, а бюджет покупателей будет страдать, констатировал Егармин.

Напомним, на прилавках российских магазинов появились куриные яйца в новых упаковках – в них не десять, а девять единиц продукта; яйца расфасованы в тару в три ряда по три штуки.