Матвиенко призвала заняться наживающимися на трагедии в Магнитогорске

Прокуратура должна пресекать попытки мошенников, вымогающих деньги на замену газового оборудования после трагедии в Магнитогорске, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

На торжественном заседании, посвященном 297-й годовщине образования Генпрокуратуры, Матвиенко отметила, что сотрудники ведомства участвуют в изучении причин произошедшего в Магнитогорске, передает ТАСС.

«Вместе с тем уже сейчас известны многочисленные факты, что различного рода мошенники, воспользовавшись чужим горем, по всей стране вымогают у людей деньги на замену газового оборудования. Прокуратура должна решительно пресекать подобные случаи», – сказала она.

Также Матвиенко отметила, что граждане часто обращаются за помощью именно в органы прокуратуры, когда сталкиваются с задержками заработной платы, пенсий, пособий, нарушениями жилищных прав и необоснованном росте цен.

«У многих производителей и продавцов под инфляционные ожидания, связанные с повышением различных тарифов, так и «чешутся руки» поднять цены на основные продукты питания и жизненно важные лекарства. Необходимо, конечно, детально разбираться с каждым подобным фактом», – уточнила она.

Ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский говорил, что ряд лиц пытаются «паразитировать на подобного рода трагедиях», как та, что произошла в Магнитогорске.

Российские блогеры резко отреагировали на заполонившие Сеть вбросы и фейки о трагедии в Магнитогорске.

31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, который привел к обрушению части здания. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Уцелевшую часть дома признали годной для проживания. Жильцам разрушенных подъездов пообещали новые квартиры.