Власти заявили о попытках паразитировать на трагедии в Магнитогорске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сделал специальное заявление о судьбе жителей обрушившегося дома в Магнитогорске, заявив, что ряд лиц пытаются «паразитировать на подобного рода трагедиях».

«Сейчас важно завершить работу по оказанию помощи пострадавшим: материальной, медицинской, социальной, психологической. Приоритетом остается обеспечение жильем семей, переселяемых из пострадавшего дома», – сообщил губернатор, пишет «Российская газета».

По его словам, после трагедии «кто-то пытается плясать на костях: начинают собирать какие-то подписи, раскачивать ситуацию, заявляя, что решения по поводу безопасности проживания в доме принимаются кулуарно».

«Я делаю официальное заявление. Решения, которые были оперативно приняты, основаны на результатах технической экспертизы, проведенной специалистами МЧС России с использованием комплекса «Струна». По результатам этой экспертизы рекомендовано освободить пятый и шестой подъезды в период, когда работает тяжелая техника, что мы и сделали, предоставив людям возможность снять жилье, разместиться в пунктах временного пребывания. Согласно экспертизе, проживание в остальных подъездах безопасно», – пояснил губернатор.

По словам Дубровского, дальше будет проводиться демонтаж седьмого и восьмого подъездов, затем – детальный технический аудит всех сохранившихся подъездов. Жители обратились с просьбой об участии в техническом аудите, и им предложили сформировать для этого общественные группы.

«Заявления о том, что кто-то кулуарно провел какие-то экспертизы, сделал выводы и не спросил жителей – это все неправда и попытка паразитировать на подобного рода трагедиях. Все решения будут приниматься публично, они будут технически выверены, эмоции людей, которые живут в доме, также будут учтены», – отметил губернатор

Тем временем стало известно, что Минстрой России проведет анализ необходимости изменений в строительные нормы и правила после трагедии в Магнитогорске.

«По результатам обследования здания и следствия будет проанализирована необходимость внесения изменений в стандарты и своды правил. Также будут рассмотрены дополнительные меры по контролю за сохранением эксплуатационных свойств», – рассказали в министерстве, передает РИА «Новости».

31 декабря в жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, который привел к обрушению части здания. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей.

Уцелевшую часть дома признали годной для проживания. Жильцам разрушенных подъездов пообещали новые квартиры.