Захарова жестко раскритиковала заявление США о задержании Макаренко

Заявления американской стороны о том, что уведомление о задержании россиянина Дмитрия Макаренко было направлено в консульство России в Сиэтле, не выдерживает никакой критики, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова напомнила, что Дмитрий Макаренко был арестован 29 декабря на Северных Марианских островах, находящихся под американской юрисдикцией. «Посольство России в Вашингтоне узнало о случившемся не от американских правоохранительных органов, а от его родных. Власти США в нарушение двусторонней консульской конвенции не уведомили российскую сторону о задержании в надлежащий трехдневный срок», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Попытки оправдаться тем, что такое уведомление якобы было направлено в наше генконсульство в Сиэтле, которое было самими американцами закрыто в марте прошлого года, просто не выдерживают никакой критики», – добавила она.

Напомним, российский гражданин из Владивостока Дмитрий Макаренко был задержан сотрудниками ФБР в аэропорту острова Сайпан 29 декабря, куда он прибыл вместе с супругой, детьми и пожилыми родителями.

В обвинении американской стороны говорится, что россиянин якобы пытался вывезти из США в Россию ружейные прицелы ночного видения, тепловизионные монокуляры двойного назначения и капсюли для боеприпасов. Макаренко в общей сложности вменяется восемь преступных эпизодов, за которые ему в совокупности грозит до 45 лет тюрьмы.

По делу также проходит выходец с Украины, гражданин США Владимир Невидомый, который живет во Флориде. Невидомый признал себя виновным в июне 2018 года, он получил 26 месяцев тюрьмы.

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