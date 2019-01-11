В кабмине рассказали об ограничениях в подарках госслужащим

Членов Совета Федерации, депутатов Госдумы и других должностных лиц ждут изменения в части дарения подарков государственным служащим, сообщил заместитель руководителя аппарата правительства Андрей Логинов.

Логинов сообщил РИА «Новости», что чиновники и другие должностные лица смогут принимать подарки, связанные с протокольными мероприятиями, служебными командировками, а также канцелярскую печатную продукцию и цветы.

Кроме того, подарки могут быть вручены должностному лицу в качестве поощрения от федерального госоргана, госоргана субъекта Федерации, мэрии, муниципального образования или организации, созданной для выполнения поставленных перед госорганами или органами местного самоуправления задач.

Он добавил, что ограничения в подарках, которые планируется ввести для должностных лиц в России, не коснутся врачей и учителей, положения соответствующего законопроекта уточнят для избежания неверного толкования.

Ранее сообщалось, что врачам, учителям и другим служащим госорганизаций и органов местного самоуправления могут запретить любые подарки, кроме цветов и канцелярской продукции.