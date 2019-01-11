Зюганову советуют прекратить прикрывать своих соратников

«Левченко застрелил медведя или не застрели? Если застрелил, то пусть честно скажет, что застрелил. Не надо Зюганову прикрывать своих политических соратников», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев. Он подчеркнул, что вне зависимости от деятельности на посту губернатора Сергей Левченко, застрелив спящего медведя, совершил аморальный поступок.

Руководитель Bakster Group Дмитрий Гусев удивился заявлениям главы КПРФ Геннадия Зюганова, который на днях раскритиковал СМИ за сообщения о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко во время охоты застрелил спящего медведя.

«Человек фактически совершил аморальный поступок. Зюганов защищает человека, который убивал спящего медведя», – сказал эксперт.

По мнению Зюганова, информационная кампания якобы должна отвлечь внимание аудитории от реальных достижений Левченко на посту руководителя области. Лидер КПРФ сказал, что губернатор показал реальный пример выхода страны из кризиса.

«Левченко застрелил медведя или не застрелил? Если застрелил, то пусть честно скажет, что застрелил. Не надо Зюганову прикрывать своих политических соратников. А отвлекает внимание эта кампания или не отвлекает – это уже другой вопрос. Вопрос в том, что публичная политика – это как жизнь в аквариуме, за тобой все наблюдают. Поэтому не надо стрелять в медведей, и тогда не будет возникать таких событий. Пускай Геннадий Андреевич об этом скажет», – подытожил Гусев, отметив, что удивлен молчанием политиков, которые никак не комментируют того, что «творят коммунисты».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу Всероссийское общество охраны природы (ВООП) попросило Зюганова проверить сообщения об участии Левченко в незаконной охоте.

Видеозапись, на которой глава Иркутской области убивает спящего медведя в берлоге, стала широко обсуждаться в канун Нового года. По мнению общества, партийная комиссия из старейших членов КПРФ, специализирующихся на природоохранной деятельности, должна заняться расследованием фактов возможного участия губернатора в незаконной охоте.

«Высокий пост губернатора и дружеские отношения с вами в данном случае не могут быть защитой или индульгенцией, это только повышает общественную значимость проступка и бросает тень на вас лично и на всю партию», – подчеркивается в обращении ВООП к Зюганову.

Ранее в МВД сообщали, что управление ведомства по Иркутской области, проверив видеозаписи и материалы в СМИ об убийстве медведя, возбудило уголовное дело по факту незаконной охоты.