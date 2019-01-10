Москалькова назвала условие своего визита на Украину

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала условие, при котором стал бы возможен ее визит на Украину.

По словам Москальковой, «ехать можно тогда, когда ты понимаешь, что тебя там ждут для решения вопросов, и законодательство, и международные нормы, и правила этикета позволяют достигнуть взаимных договоренностей», передает РИА «Новости».

Омбудсмен уверена, что в противном случае поездка на Украину будет связана «с заведомо известными отрицательными действиями, когда тебя не встретят, не пустят, не разрешат».

«Из этого можно, конечно, делать скандал, но людям скандалом не поможешь. Им нужна конкретная помощь и конкретные действия. Поэтому очень важно, чтобы уполномоченный по правам человека, органы власти смогли вести диалог и договариваться о помощи людям», – подчеркнула Москалькова.

Также российский омбудсмен сообщила, что не сможет встретиться с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Людмилой Денисовой, потому что на следующей неделе уезжает в командировку в Узбекистан.

Ранее Москалькова рассказала о признаниях задержанных украинских моряков.