Москалькова рассказала о состоянии раненных в Черном море украинских моряков

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поделилась впечатлениями о психологическом состоянии украинских моряков, которые получили ранения при задержании после инцидента в Черном море.

Москалькова сообщила, что «встретилась с тремя моряками», задержанными после инцидента в Керченском проливе, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос о личных впечатлениях от встречи и о том, осознавали ли украинские военнослужащие, на что они идут, омбудсмен отметила, что задавалась тем же вопросом, хотя «уполномоченный по правам человека не должен и не может входить в политическую сферу, в сферу уголовно-процессуальной деятельности».

«И я не спрашивала, но они сами, двое из троих, сказали: «Даже не знаю, как это получилось». Сказал: «Я же простой моряк, куда сказали плыть, туда и плыл. Я ж со всеми в команде». Но видна была по его интонации его досада, что он попал в это положение, и переживания, и то, что до конца двое из них точно не понимали возможных последствий, и то, что они вообще нарушают границу», – рассказала Москалькова.

Она добавила, что подробно расспросила моряков о ранениях, о том, как они спят и какие лекарства получают, а также «изучила личное дело каждого с точки зрения их медицинского состояния и понимания, кто они такие», выяснила, «посещал ли их консул, имеется ли у них защитник».

«Я могу сказать совершенно с уверенностью, что ни по российскому законодательству, ни по нормам международного законодательства не нарушено их право на порядок и условия содержания под стражей и оказание медицинской помощи», – заверила омбудсмен.

Москалькова отметила, что задержанные украинцы, по ее мнению, «переживают, и не понимали, что они совершают преступление, попадая на территорию другого государства».

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Тогда Верховная рада разрешила украинским кораблям применять оружие без предупреждения.

В пятницу ВМС Украины пообещали продолжить ходить через Керченский пролив.