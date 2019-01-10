После «метеоритного» обрушения сопки в районе Хабаровского края ввели режим ЧС

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края, где часть сопки обвалилась в реку, введен режим чрезвычайной ситуации, рассказал глава района Алексей Маслов.

«Уровень воды у поселка Чекунда поднимается на 1–1,5 сантиметра в сутки. В это время года уровень должен быть почти на четыре метра ниже», – цитирует Маслова РИА «Новости».

По его словам, поселок не подтоплен. Режим ЧС введен в превентивных целях.

Напомним, в декабре появились данные о том, что в Хабаровском крае в декабре якобы упал крупный метеорит; при падении он задел вершину сопки и угодил в русло реки, перекрыв ее. Эта версия вызвала сомнения у специалистов РАН и в Центре планетарной защиты.

Осмотревшие местность ученые пришли к выводу, что причиной инцидента стал не метеорит, а оползень.