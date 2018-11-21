МЧС поставило точку в вопросе с «разрушенной метеоритом» сопкой

Ученые, осмотревшие обрушившуюся сопку под Хабаровском, пришли к выводу, что причиной инцидента стал не метеорит, а оползень, сообщил представитель регионального главка МЧС.

Представитель МЧС сообщил, что «группа, осматривавшая сопку, вернулась в Хабаровск». Ученые пришли к выводу, что «это оползень» – редкое для региона явление, однако «не уникальное», передает РИА «Новости».

«Метеорита не было», – добавил он.

Ранее во вторник сообщалось, что на месте «падения метеорита» под Хабаровском обнаружили аномалию.

Напомним, в понедельник появились данные о том, что в Хабаровском крае в декабре якобы упал крупный метеорит; при падении он задел вершину сопки и угодил в русло реки, перекрыв ее. Эта версия вызвала сомнения у специалистов РАН и в Центре планетарной защиты. На Бурейской ГЭС также заявили, что снижение притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС в Амурской области не связано с метеоритом.