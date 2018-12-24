На Бурейской ГЭС отреагировали на версию с падением метеорита

Снижение притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС в Амурской области не связано с метеоритом, заявил специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Бурейская ГЭС» Ярослав Коршунов.

«Да, приток снизился. По информации, которая есть, в районе ручья Малый Сандар произошел оползень. Мы не можем подтвердить информацию о землетрясении или падении метеорита, наши сейсмостанции таких данных не зафиксировали. У нас локальная сейсмологическая сеть в районе Бурейской ГЭС, картинка по станциям ровная», – передает его слова РИА «Новости».

Он уточнил, что ГЭС работает штатно, снижение притока пока «ничем не грозит».

Ранее в версии о разрушении сопки в Хабаровском крае в результате падения метеорита усомнились в РАН и в Центре планетарной защиты.

Перед этим появились сведения, что несколько дней назад в Хабаровском крае якобы упал крупный метеорит, который при падении задел вершину сопки и угодил в русло реки, перекрыв ее.