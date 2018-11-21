В РАН сомневаются в том, что сопку в Хабаровском крае разрушил метеорит

«Вряд ли это было небесное тело», – заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, комментируя якобы падение метеорита, разрушившего сопку в Хабаровском крае.

«При вхождении в атмосферу небесные тела светятся и горят. Сложно поверить, что даже в таком пустынном месте, как Хабаровский край, не увидели его светящийся след», – заметил эксперт.

Атмосфера начинается на высоте 100 км, если даже на высоте 50 км он начал гореть, это все равно можно было увидеть издалека, считает Железнов.

Самым лучшим доказательством прилета небесного тела, по мнению собеседника, будут раскопки и нахождение этого метеорита. Эксперт уточнил: небесное тело, лежащее в земле, называется метеоритом, а летящее в атмосфере – болидом.

По словам Железнова, небесное тело, предположительно, было небольшого размера, однако угрозу несут не размеры, а энергия, которой оно обладает. Эксперт пояснил: когда тело влетает в преграду, вся кинетическая энергия, по закону ее сохранения, переходит в тепловую – и на огромной скорости происходит моментальный взрыв.

«Примерная средняя скорость болида около 10 км секунду. Небесное тело в Челябинске, к примеру, обладало энергией в 200 килотонн, что в 15 раз превышало мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, при размере всего 17–20 метров», – напомнил собеседник.

Маленькие тела размером 4, 8, 10 метров на расстоянии миллионов километров, по словам Железнова, обнаруживать крайне трудно. Ученому известно всего несколько достоверных случаев, когда подобные тела открывались за сутки до вхождения в атмосферу.

«В октябре 2008 на севере Судана астероид 2008 TC3 вошел в атмосферу, его успели пронаблюдать, в том числе Пулковская обсерватория, определили место, где он попал в атмосферу, и направили туда спасательную экспедицию. Второй случай был 1 января 2014 года, но тогда болид вошел в Атлантику, не оставив следов, и третий случай пару лет назад был в ЮАР», – рассказал Железнов.

По словам эксперта, случаи обнаружения небесных тел будут встречаться все чаще и чаще, поскольку на Западе существуют и успешно функционируют программы, занимающиеся мониторингом неба. Среди самых продуктивных программ по поиску опасных объектов эксперт отметил «Каталинский небесный обзор» (англ. Catalina Sky Survey), чьи три телескопа расположены в Аризоне и в Австралии. А также телескоп Pan-STARRS, расположенный на Гавайях.

«Но, к сожалению, все это не у нас, у нас в стране происходят только случайные открытия, а это капля в море. Государственной программы поиска таких опасных объектов в нашей стране нет», –констатировал Железнов.

Опасность падения небесных тел, по словам астронома, реальная и очень существенная, однако вероятность их падения очень мала.

«В случае с Челябинском спасло то, что серия взрывов болида произошла на высоте 25 км, но и этого хватило, чтобы выбить окна у половины города. Если бы все произошло на наименьшей высоте, то снесло бы полгорода и не обошлось бы без человеческих жертв», – полагает собеседник.

Для того, чтобы наблюдать за небесными телами и контролировать их, необходимо резко увеличить количество телескопов, мониторящих небо, а также установить телескопы на орбите – небесные тела могут идти со стороны солнца, и обнаружить их по-другому невозможно, подчеркнул эксперт.

Напомним, несколько дней назад в Хабаровском крае, якобы упал крупный метеорит. При падении он задел вершину сопки и угодил в русло реки, перекрыв ее. Власти не исключают введение режима ЧС.