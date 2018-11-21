На территорию России упал огромный метеорит

Несколько дней назад в Хабаровском крае упал крупный метеорит, при падении он задел вершину сопки и угодил в русло реки; власти не исключают введение режима ЧС, сообщил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

«Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров, сейчас к месту выдвинулись две группы: одна из Верхнебуреинского района, другая – из Амурской области. У них есть спутниковый телефон и дозиметры для определения уровня радиации. На Бурейской ГЭС несколько дней отмечали, что снизился приток в водохранилище, но не могли определить причины. Надеюсь, скоро группы доберутся до места и выяснят подробности», – сказал Маслов изданию «Хабаровский край сегодня».

По предварительным данным, русло реки Буреи было засыпано приблизительно в 70 километрах от ближайшего поселка Чекунда. О происшествии доложили главе МЧС.

Маслов отметил, что в случае, если метеорит поднимет воду в реке, из-за чего возникнет угроза подтопления поселков, будет объявлен режим ЧС.

Информацию довели до главы МЧС, к оценке обстановки привлечены космические спутники.

В Сети также опубликованы кадры с места, куда приземлился метеорит. По словам автора ролика, небесное тело образовало на земле гигантскую плотину, которая может заблокировать движение воды в реке.