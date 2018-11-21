Центр планетарной защиты отказался верить в падение метеорита под Хабаровском

Гендиректор Центра планетарной защиты Анатолий Зайцев заявил, что перекрытие русла реки в Хабаровском крае никак не связано с падением метеорита.

«С моей точки зрения, если бы действительно свалился метеорит, который обрушил бы часть сопки, то это был бы большой объект. Он не просто сверху падает, а по наклонной траектории. Его должен был наблюдать кто-то, а его никто не видел. Ничего этого нет», – передает его слова РЕН-ТВ.

Он отметил, что скорее всего разрушение сопки произошло вследствие геологического процесса.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад в Хабаровском крае упал крупный метеорит, при падении он задел вершину сопки и угодил в русло реки.

Местные власти заявили, что «метеорит был громадный», так как смог засыпать русло реки на 40 метров.