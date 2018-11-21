На месте «падения метеорита» обнаружили аномалию

Эксперты Дальневосточного центра НИЦ «Планета» обнаружили термическую аномалию в районе разрушенной сопки в Хабаровском крае, где, предположительно, упал метеорит, сообщает пресс-служба научно-исследовательского центра.

Исследователи проанализировали данные аппарата Sentinel-2А (спутник дистанционного зондирования Земли) за 9 и 12 декабря, говорится в сообщении на сайте Дальневосточного центра НИЦ «Планета».

Были выявлены значительные ландшафтные изменения, произошедшие в это время рядом с руслом реки Бурея, выше водохранилища. Например, на снимке за 12 декабря отсутствует верхняя часть сопки, а 9 декабря у тени от этой сопки был совершенно другой контур.

«Дополнительный анализ десятиминутных изображений КА Himawari-8 позволил выявить в этом районе термическую аномалию, возникшую 12 декабря в 09.50 по местному времени», – указывается в сообщении.

На более свежем снимке заметно изменение покрова земли: у выделенного контура однородная текстура, что свидетельствует об отсутствии растительного покрова.

Также на полностью замерзшем русле реки видна вода. Ученые предполагают, что лед повредили горные породы.

Данные уже переданы Росгидромету, МЧС, администрации полномочного представителя президента в ДФО, в правительство края, РусГидро, Амурское водное бассейновое управление.

Ранее на Бурейской ГЭС заявили, что снижение притока воды в водохранилище Бурейской ГЭС в Амурской области не связано с метеоритом.

До этого в версии о разрушении сопки в Хабаровском крае в результате падения метеорита усомнились в РАН и в Центре планетарной защиты.

Напомним, в понедельник появились сведения, что в Хабаровском крае в декабре якобы упал крупный метеорит, задевший при падении вершину сопки, и угодил в русло реки, перекрыв ее.