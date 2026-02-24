Эксперт сообщил о новых правилах получения пособия на ребенка

Эксперт Балынин сообщил о новых правилах получения пособия на ребенка

Tекст: Ольга Иванова

В 2026 году в России изменятся правила назначения единого пособия на ребенка, сообщает Газета.Ru.

Экономист Игорь Балынин рассказал, что теперь при расчете права на выплату не будут учитываться другие пособия, в том числе единовременные выплаты от работодателя при рождении или усыновлении ребенка. Кроме того, из дохода исключат ежемесячную помощь жителям Курской области, лишившимся жилья и имущества из-за действий украинских вооруженных формирований.

Эксперт отметил: «Одно из ключевых нововведений касается учета доходов. С 2026 года при расчете права на единое пособие не будут учитываться ряд других выплат, которые получает человек, то есть другие выплаты не будут уменьшать сумму единого пособия». Он подчеркнул, что это должно увеличить число семей, имеющих право на поддержку.

Одновременно ужесточаются требования к минимальному доходу трудоспособных членов семьи. Если в 2025 году нужно было подтвердить доход не ниже четырех МРОТ (89 760 рублей при МРОТ 22 440 рублей), то с 1 января 2026 года планка поднимется до восьми МРОТ. При установленном МРОТ в 27 093 рубля минимально необходимый доход за расчетный период составит 216 744 рубля.

В доход, необходимый для получения пособия, будут входить зарплата, пенсия, стипендии, поступления от самозанятости или индивидуального предпринимательства. Алименты и проценты от вкладов учитываются при оценке нуждаемости, но не будут рассматриваться при проверке соблюдения правила восьми МРОТ. Требование может быть снижено или не применяться, если есть уважительные причины отсутствия заработка.

С марта 2026 года изменится порядок учета алиментов. Если у заявителя нет судебного решения о взыскании алиментов, то в доход семьи включают условную сумму: одна четвертая МРОТ на одного ребенка, одна треть – на двоих, половина – на троих и более. При наличии судебного решения будут учитываться только реально выплачиваемые суммы, пояснил Балынин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий критерии сохранения ежемесячного пособия для многодетных семей при незначительном превышении среднедушевого дохода.

Председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что многодетные семьи смогут получать единое пособие даже при превышении максимального дохода на 10%.