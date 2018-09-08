У Израиля захотели отобрать «Евровидение»

Обращение к организаторам «Евровидения» с призывом лишить Израиль права на проведение международного песенного конкурса подписали более 140 представителей сферы культуры и искусства из разных стран, в том числе из Европы.

«Если «Евровидение – 2019» будет проводиться в Израиле, пока власти страны продолжают грубо нарушать права человека в Палестине, что продолжается несколько десятилетий, нужно объявить ему бойкот», – передает РИА «Новости» текст обращения музыкантов, писателей, актеров и режиссеров, опубликованный британской газетой Guardian.

Под призывом подписались, в частности, один из основателей рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор и продюсер Брайан Ино, датский режиссер Нильс Вест, ирландский певец Чарльз Макгеттиган, одержавший победу на «Евровидении – 1994».

Деятели культуры и искусства считают, что Европейский вещательный союз «должен отменить проведение конкурса в Израиле в целом и перенести его в другую страну с меньшим числом нарушений прав человека».

В середине августа министерство финансов Израиля и корпорация общественного вещания страны «Кан» договорились о выплате 12 млн евро в качестве гарантийного взноса Европейскому вещательному союзу (ЕВС) для проведения «Евровидения – 2019».