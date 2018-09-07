Глава Газпрома попал в аварию в Москве

Машина, в которой находились глава правления Газпрома Алексей Миллер и председатель совета директоров корпорации Виктор Зубков, попала в ДТП на Каширском шоссе в Москве.

«Был небольшой инцидент по дороге в аэропорт. Даже вопрос не стоит о самочувствии», – сообщил представитель Газпрома Сергей Куприянов, передает «Рен-ТВ».

По его словам, ДТП по дороге из аэропорта на переговоры с Вьетнамом было незначительным. «Не по нашей вине. Никто не пострадал», – отметил Куприянов, передает ТАСС.