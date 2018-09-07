Анонсирован визит Матвиенко в КНДР

Делегация Совета Федерации во главе с председателем верхней палаты российского парламента Валентиной Матвиенко совершит официальный визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику, сообщила пресс-служба СФ.

В пресс-службе уточнили, что визит российских сенаторов в КНДР запланирован на 7–10 сентября, передает ТАСС.

Согласно плану визита, в КНДР Матвиенко встретится с председателем Верховного народного собрания (парламента) КНДР Цой Тхэ Боком и председателем президиума ВНС Ким Ен Намом.

Напомним, на прошлой неделе Россия заморозила принятие доклада по КНДР в Совбезе ООН. После этого постпред США при ООН обвинила Россию и Китай в противодействии политике Вашингтона в отношении Северной Кореи.

Тем временем Пхеньян и Сеул согласовали дату и место проведения третьего межкорейского саммита.