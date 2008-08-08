Франция заявила о готовности нанести удары по Сирии

Начальник главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр заявил о готовности Пятой республики нанести удары по Сирии в случае использования химического оружия в провинции Идлиб.

Лекуэнтр также отметил, что ожидает окончательной ликвидации боевиков «Исламского государства*» в Ираке и Сирии к концу ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и весь мир «очень рассердятся» в случае начала кровопролития в сирийском Идлибе.

Также Трамп предостерег президента Сирии Башара Асада от военной операции в Идлибе. При этом и США, и ООН признают, что в Идлибе сконцентрировано не менее 10 тыс. террористов.

В среду глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва видит подспудное желание Вашингтона вывести группировку «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) из-под удара в Сирии.