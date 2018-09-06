В РСПП поддержали предложение Путина о предпенсионном возрасте

Президент правильно заметил, что к женщинам у нас особое отношение – бережное. Поэтому я согласен с тем, что мера вынужденная, но в нашей экономической ситуации пять лет – достаточный срок, – заявил член РСПП Юрий Сорокин, комментируя предложение ввести понятие 5-летнего предпенсионного возраста.

«Раз появилась осознанная необходимость повышения возраста выхода на пенсию у мужчин и женщин на пять лет, то мы должны понимать, что это люди, которые должны быть интегрированы в общество, должны продолжать трудиться», – заявил газете ВЗГЛЯД генеральный директор завода «Псков-Полимер», член РСПП Юрий Сорокин, комментируя выступление президента о пенсионном законопроекте.

Сорокин подчеркнул, что безусловно одобряет предложенные президентом в телеобращении меры и приветствует стремление Путина защитить не только пенсионеров, но и людей предпенсионного возраста.

«Президент впервые определил, что такое предпенсионный возраст. Раньше у нас такого понятия не было. Это пять лет до пенсии у женщин, то есть с 55 до 60 и мужчин – с 60 до 65 лет. Эта норма начнет действовать со следующего года. То есть все становится ясным и понятным. Достиг определенного возраста – и имеешь право на льготы. Тебе не должны отказывать в трудоустройстве, только потому что все изменилось. Мы должны забыть, что женщина в 55 лет и мужчина в 60 – это пенсионеры. Это не пенсионеры, это рядовые граждане нашего общества, работодатели должны обеспечить их работой. Поэтому я совершенно одобряю предложенные президентом меры», – говорит Сорокин. По его словам, до выступления президента в воздухе витало напряжение, которое теперь исчезло.

Сорокин сообщил, что и сам не увольняет работников предпенсионного возраста.

«Мои двери открыты для всех людей, которые хотят работать, даже если они находятся в возрасте 60 лет и старше, если будут болеть в связи с тем, что долгие годы трудились, нажили себе кучу всяких болячек. Я не буду им говорить: «До свидания, вы нам не нужны» Я скажу: « Добро пожаловать, работайте, пожалуйста!» Дам им работу и буду стараться, чтобы они были довольны», – заявил директор.

Сорокин считает трудоустройство лиц предпенсионного возраста своим гражданским долгом: «Как гражданин нашей страны я чувствую, что не должен отвечать им, что я буду работать только с молодыми».

Правда, по мнению, вполне достаточно административного наказания, а не уголовного, - для работодателей, которые систематически увольняют лиц предпенсионного возраста. «Давайте не будем перебарщивать, перегибать палку. Не надо думать, что мы – бизнесмены – нелюди, все на самом деле наоборот».

Ранее президент «Деловой России» Алексей Репик заявил по этому поводу, что норма об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста должна применяться только в исключительных случаях в отношении злостных нарушителей трудовых прав граждан.

В ходе обсуждения предпринимательским сообществом с представителями Министерства труда законопроекта об изменении пенсионной системы глава «Деловой России» рассказал о позиции бизнес-сообщества по мерам стимулирования, которые предлагает государство для защиты работников предпенсионного возраста от дискриминации, сообщает РАПСИ. Репик отметил, что бизнес настроен на позитивные стимулы, и призывает подходить взвешенно и осторожно к предлагаемым мерам ответственности.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам предложил шесть мер по смягчению пенсионных изменений. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин, согласно предложению главы государства, составит 60 лет, а не 63 года.

Также глава государства предложил «особую льготу» для россиян предпенсионного возраста. Путин предложил считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Он пообещал предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда.